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Mieszkania na sprzedaż w Primorje Gorski Kotar County, Chorwacja

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Grad Rijeka
24
Grad Opatija
26
Grad Crikvenica
21
Crikvenica
17
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130 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Icici, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Icici, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 2
Kod identyfikacyjny: 114- 1249
$1,71M
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Mieszkanie 1 pokój w Grad Rijeka, Chorwacja
Mieszkanie 1 pokój
Grad Rijeka, Chorwacja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Kod identyfikacyjny: 127- 374
$187,855
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Mieszkanie 1 pokój w Crikvenica, Chorwacja
Mieszkanie 1 pokój
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 14 m²
In Crikvenica, a town with a long tourist tradition and a steadily growing demand for qualit…
$107,589
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Mieszkanie 1 pokój w Crikvenica, Chorwacja
Mieszkanie 1 pokój
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 23 m²
In Crikvenica, a town with a long tourist tradition and a steadily growing demand for qualit…
$175,461
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Mieszkanie 3 pokoi w Lovran, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Lovran, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Liczba kondygnacji 3
Kod identyfikacyjny: 114- 1316
$444,969
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Mieszkanie 1 pokój w Crikvenica, Chorwacja
Mieszkanie 1 pokój
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 23 m²
In Crikvenica, a town with a long tourist tradition and a steadily growing demand for qualit…
$176,680
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Mieszkanie 3 pokoi w Icici, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Icici, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 133 m²
Liczba kondygnacji 2
Kod identyfikacyjny: 114- 1246
$672,862
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Mieszkanie 2 pokoi w Crikvenica, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 2
Powierzchnia 63 m²
Kod identyfikacyjny: 139- 166
$365,865
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Mieszkanie 2 pokoi w Grad Kastav, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Grad Kastav, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Liczba kondygnacji 2
Kod identyfikacyjny: 130- 582
$250,392
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Mieszkanie 3 pokoi w Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Liczba kondygnacji 3
Kod identyfikacyjny: 127- 316
$251,612
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Mieszkanie 6 pokojów w Grad Opatija, Chorwacja
Mieszkanie 6 pokojów
Grad Opatija, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 294 m²
Kod identyfikacyjny: 137- 107
$1,54M
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Mieszkanie 3 pokoi w Njivice, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Njivice, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 118 m²
Wyspa Krk, Njivice: Nowoczesny dwupiętrowy apartament jest na sprzedaż w spokojnej części Nj…
$455,605
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Mieszkanie 2 pokoi w Krk, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Krk, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 73 m²
Kod identyfikacyjny: 105- 852
$455,292
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Mieszkanie 2 pokoi w Grad Kastav, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Grad Kastav, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 76 m²
Kod identyfikacyjny: 104- 914
$318,784
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Mieszkanie 3 pokoi w Dramalj, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Dramalj, Chorwacja
Sypialnie 3
Powierzchnia 126 m²
Liczba kondygnacji 2
Kod identyfikacyjny: 129- 817
$603,412
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Mieszkanie 3 pokoi w Crikvenica, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 129 m²
Kod identyfikacyjny: 139- 207
$734,341
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Mieszkanie 1 pokój w Krk, Chorwacja
Mieszkanie 1 pokój
Krk, Chorwacja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Krk Town - na sprzedaż jest luksusowy apartament położony na pierwszym piętrze nowego budynk…
$422,075
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Mieszkanie 2 pokoi w Kraljevica, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Kraljevica, Chorwacja
Sypialnie 2
Powierzchnia 92 m²
Kod identyfikacyjny: 129- 917
$487,713
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Mieszkanie 2 pokoi w Krk, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Krk, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Kod identyfikacyjny: 139- 229
$436,051
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Mieszkanie 1 pokój w Crikvenica, Chorwacja
Mieszkanie 1 pokój
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 16 m²
In Crikvenica, a town with a long tourist tradition and a steadily growing demand for qualit…
$119,725
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Mieszkanie 2 pokoi w Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Liczba kondygnacji 2
Kod identyfikacyjny: 127- 351
$245,743
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Mieszkanie 3 pokoi w Kraljevica, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Kraljevica, Chorwacja
Sypialnie 3
Powierzchnia 120 m²
Kod identyfikacyjny: 129- 909
$697,383
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Mieszkanie 3 pokoi w Grad Rijeka, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Grad Rijeka, Chorwacja
Sypialnie 3
Powierzchnia 86 m²
Kod identyfikacyjny: 135- 220
$387,067
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Mieszkanie 1 pokój w Ika, Chorwacja
Mieszkanie 1 pokój
Ika, Chorwacja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Liczba kondygnacji 2
Kod identyfikacyjny: 104- 993
$259,581
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Mieszkanie 3 pokoi w Grad Rijeka, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Grad Rijeka, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Kod identyfikacyjny: 130- 494
$487,284
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Mieszkanie 3 pokoi w Sveti Anton, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Sveti Anton, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
Liczba kondygnacji 2
Kod identyfikacyjny: 112- 371
$661,748
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Mieszkanie 2 pokoi w Ika, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Ika, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 92 m²
Liczba kondygnacji 2
Kod identyfikacyjny: 119- 561
$472,483
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Mieszkanie 4 pokoi w Ika, Chorwacja
Mieszkanie 4 pokoi
Ika, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 127 m²
Liczba kondygnacji 1
Kod identyfikacyjny: 104- 913
$569,257
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Mieszkanie 2 pokoi w Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Liczba kondygnacji 2
Kod identyfikacyjny: 127- 328
$253,114
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Mieszkanie 3 pokoi w Grad Rijeka, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Grad Rijeka, Chorwacja
Sypialnie 3
Powierzchnia 101 m²
Kod identyfikacyjny: 129- 845
$215,179
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Typy nieruchomości w Primorje Gorski Kotar County.

1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Primorje Gorski Kotar County, Chorwacja

z garażem
z Taras
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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