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Mieszkania na sprzedaż w Grad Novi Vinodolski, Chorwacja

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5 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Liczba kondygnacji 2
Kod identyfikacyjny: 127- 351
$245,743
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Mieszkanie 3 pokoi w Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Liczba kondygnacji 3
Kod identyfikacyjny: 127- 316
$251,612
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Mieszkanie 2 pokoi w Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Liczba kondygnacji 2
Kod identyfikacyjny: 127- 328
$253,114
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Mieszkanie 1 pokój w Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Mieszkanie 1 pokój
Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Liczba kondygnacji 4
Kod identyfikacyjny: 127- 359
$245,919
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Mieszkanie 1 pokój w Povile, Chorwacja
Mieszkanie 1 pokój
Povile, Chorwacja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Kod identyfikacyjny: 113- 1817
$250,473
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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