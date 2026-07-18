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Mieszkania w pobliżu pola golfowego na sprzedaż w Sozopol, Bułgaria

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Chernomorets
29
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1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Sozopol, Bułgaria
Premium Premium
Mieszkanie 3 pokoi
Sozopol, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Piętro 4/4
🌅 Wake up to the sound of the waves in Sozopol with a breathtaking view of the sea! ✨We pre…
$222,800
VAT
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Agencja
Bulgarian Expert
Języki komunikacji
English, Русский, Български
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Typy nieruchomości w Sozopol.

1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe

Parametry nieruchomości w Sozopol, Bułgaria

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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