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Mieszkania z tarasem na sprzedaż w Sozopol, Bułgaria

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Chernomorets
23
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1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Chernomorets, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Chernomorets, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Piętro 1/4
Oto profesjonalna reklama dla jednego z najbardziej popularnych kompleksów na wybrzeżu - Gre…
$141,241
VAT
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Agencja
Bulgarian Expert
Języki komunikacji
English, Русский, Български
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Typy nieruchomości w Sozopol.

1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe

Parametry nieruchomości w Sozopol, Bułgaria

z garażem
z Ogród
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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