Domy z garażem na sprzedaż w Pomorie, Bułgaria

Kableshkovo
11
Aheloy
5
2 obiekty total found
Dom 4 pokoi w Aleksandrovo, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Aleksandrovo, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 265 m²
Liczba kondygnacji 1
🏡 Single- Storey Prywatny Dom na sprzedaż 124; tylko 12 km do Sunny Beach IBG Real Estates p…
$294,661
Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Български
Dom 4 pokoi w Medovo, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Medovo, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 3
Oferujemy przestronny, stylowo urządzony, trzypiętrowy dom z ogrodem i GARAŻEM w miejscowośc…
$385,000
Agencja
GINY DOM
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Български
