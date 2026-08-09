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Domy na sprzedaż w Aheloy, Bułgaria

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3 obiekty total found
Dom 4 pokoi w Aheloy, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Aheloy, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 230 m²
Liczba kondygnacji 3
Oferujemy przestronny, nieumeblowany, trzypiętrowy dom z basenem, wykończony pod klucz, poło…
$374,477
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Dom 3 pokoi w Aheloy, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Aheloy, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 227 m²
Opis przedmiotu: Luksusowe wille w pierwszej linii morskiej w SALT, SUN, kompleks SAND w pob…
$530,249
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Aheloy, Bułgaria
Willa
Aheloy, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 179 m²
Opis przedmiotu: Na sprzedaż jest oddzielony 4-pokojowy dom w zamkniętym kompleksie mieszkal…
$127,829
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Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
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