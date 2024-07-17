  1. Realting.com
  2. Bułgaria
  3. Rawda
  4. Kompleks mieszkalny

Kompleks mieszkalny

Rawda, Bułgaria
Cena na żądanie
;
Wyróżnienie Nowy
8
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
ID: 28116
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 26.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Bułgaria
  • Region / Państwo
    Obwód Burgas
  • Okolica
    Nesebar
  • Wioska
    Rawda

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    5

Lokalizacja na mapie

Rawda, Bułgaria
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Apart - hotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Bjała, Bułgaria
od
$57,899
Apart - hotel Premium klass na pobereze Bolgarii
Sweti Włas, Bułgaria
od
$127,729
Zespół mieszkaniowy FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Sweti Włas, Bułgaria
od
$113,087
Apartamentowiec ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Nesebyr, Bułgaria
od
$111,387
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny
Rawda, Bułgaria
Cena na żądanie
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek Pokaż kontakty
Inne kompleksy
Apart - hotel Premium klass na pobereze Bolgarii
Apart - hotel Premium klass na pobereze Bolgarii
Apart - hotel Premium klass na pobereze Bolgarii
Apart - hotel Premium klass na pobereze Bolgarii
Sweti Włas, Bułgaria
od
$127,729
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 39–62 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Luksusowe życie na wybrzeżuGotowy na letni sezon 2027!Oszałamiające przestronne studio, 1 i 2 pokojowe apartamenty i penthousesKto nie chce cieszyć się niezapomnianym życiem letnim na plaży?Mesmeryzujące zachody słońca, dobrze wyposażone wnętrza i wspaniałe terytorium apartamentowca czekają …
Agencja
Invest Cafe
Zostaw prośbę
Apartamentowiec ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Apartamentowiec ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Apartamentowiec ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Apartamentowiec ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Apartamentowiec ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Pokaż wszystko Apartamentowiec ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Apartamentowiec ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Nesebyr, Bułgaria
od
$111,387
Rok realizacji 2026
🌊 Sukces kupić mieszkanie w 400 metrów od miejsca w Nessebre!🔹 ♪ Gotowy do domu?🔹 Bez opłat za obsługę!🔹 Idealny dla la summerego detíha, PMG lub doki w Arendu🔹 Sąsiedztwo🔹 Akcje: utalentowana harfa lub taras 11.4 m2!🔹 Cena od 95 590 €💎 W kompleksie:✅ Spornыe 2 and 3- konnatnye quartyrы✅ Ter…
Agencja
Invest Cafe
Zostaw prośbę
Apart - hotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Apart - hotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Apart - hotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Apart - hotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Apart - hotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Pokaż wszystko Apart - hotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Apart - hotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Bjała, Bułgaria
od
$57,899
Rok realizacji 2028
Powierzchnia 38–97 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Byala Sun Residence to nowoczesny kompleks mieszkalny nad morzem w miejscowości Biala (Bułgaria). Projekt łączy pokój i komfort z nowoczesnymi udogodnieniami, oferując zakwaterowanie dla wypoczynku, stałego pobytu lub inwestycji.Położenie: zaledwie 200 metrów od plaży, 800 m do centrum miast…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
38.0 – 67.0
57,960 – 91,036
Mieszkanie 2 pokoi
97.0
145,137
Agencja
Invest Cafe
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Bułgaria
Inwestowanie w bułgarskie nieruchomości: przegląd rynku i przewodnik dla kupujących krok po kroku
17.07.2024
Inwestowanie w bułgarskie nieruchomości: przegląd rynku i przewodnik dla kupujących krok po kroku
Wyświetlić wszystkie publikacje