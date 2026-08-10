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Wille na sprzedaż w Nesebar, Bułgaria

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Sweti Włas
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11 obiektów total found
Willa w Sweti Włas, Bułgaria
Willa
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 151 m²
Opis przedmiotu: Ta nieruchomość znajduje się w * * Venid Eco Village * * w * * Sveti Vlas *…
$751,841
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Nils Ott Real Estates
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Willa w Sweti Włas, Bułgaria
Willa
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 301 m²
Opis przedmiotu: * * Venid Eco Village * * to zamknięty kompleks mieszkalny w Sveti Vlas, op…
$2,08M
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Nils Ott Real Estates
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Willa 5 pokojów w Kosharitsa, Bułgaria
Willa 5 pokojów
Kosharitsa, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 262 m²
Liczba kondygnacji 3
🏡 Opis nieruchomości Oferujemy ekskluzywną dwupiętrową willę z prywatnym basenem w Koshar…
$461,206
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Nesebyr, Bułgaria
Willa
Nesebyr, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Opis przedmiotu: Szukasz kompaktowego, wygodnego i niedrogiego mieszkania nad morzem bez poś…
$75,251
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Nesebyr, Bułgaria
Willa
Nesebyr, Bułgaria
Sypialnie 2
Powierzchnia 210 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy na sprzedaż wielki trzypiętrowy dom nowej konstrukcji z niesamowi…
$308,311
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Nesebyr, Bułgaria
Willa
Nesebyr, Bułgaria
Sypialnie 6
Powierzchnia 936 m²
Opis przedmiotu: Dom z basenem, prywatnym ogrodem i basenem nad morzem! W malowniczej miejsc…
$365,406
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Rawda, Bułgaria
Willa
Rawda, Bułgaria
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 268 m²
Opis przedmiotu: Trzypiętrowa willa w centrum Ravdy, Bułgaria Z przyjemnością oferujemy Pań…
$627,733
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa 4 pokoi w Sweti Włas, Bułgaria
Willa 4 pokoi
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
🏡 Status Eco- Villa z Sea Panorama i Own Sauna: ECO VILLAGE LCDOferujemy na sprzedaż luksuso…
$610,508
VAT
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Agencja
Bulgarian Expert
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Willa 7 pokojów w Obzor, Bułgaria
Willa 7 pokojów
Obzor, Bułgaria
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 1 500 m²
$194,703
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Willa w Sweti Włas, Bułgaria
Willa
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 2
Powierzchnia 122 m²
Charming gated complex "Eco Villas" located in an ideal location - at the foot of the Stara …
$273,326
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Willa w Kosharitsa, Bułgaria
Willa
Kosharitsa, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 106 m²
Piętro 1
Oferujemy zakup nowego nowoczesnego domu w budowie w miejscowości Kosharitsa bez opłat konse…
$175,449
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Parametry nieruchomości w Nesebar, Bułgaria

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