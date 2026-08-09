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Wille na sprzedaż w Dobrich, Bułgaria

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3 obiekty total found
Willa w Bojurets, Bułgaria
Willa
Bojurets, Bułgaria
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 190 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy Państwu unikalną, nowo wybudowaną willę zbudowaną zgodnie z najwy…
$708,425
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Bezvoditsa, Bułgaria
Willa
Bezvoditsa, Bułgaria
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 1 430 m²
Opis przedmiotu: Wideo: https: / / youtu.be / E- _ 6 _ VYC-fI Na sprzedaż znajdują się dwa …
$216,678
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Bałczik, Bułgaria
Willa
Bałczik, Bułgaria
Sypialnie 4
Powierzchnia 2 450 m²
Opis przedmiotu: Na sprzedaż jest nowo wybudowany dom do wysokich standardów UE. Położony w …
$233,171
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Parametry nieruchomości w Dobrich, Bułgaria

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