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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Dobrich, Bułgaria

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Bałczik
34
Kavarna
6
Generał Toszewo
3
92 obiekty total found
Dom 3 pokoi w Chestimensko, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Chestimensko, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy Państwu solidnie zbudowany jednorodzinny dom z basenem i dużą dzi…
$81,759
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Nils Ott Real Estates
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Dom 4 pokoi w Generał Toszewo, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Generał Toszewo, Bułgaria
Sypialnie 4
Powierzchnia 83 m²
Opis przedmiotu: Dom znajduje się w miłej miejscowości zaledwie 10 minut od General Toshevo …
$41,010
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie w Rogachevo, Bułgaria
Mieszkanie
Rogachevo, Bułgaria
Powierzchnia 3 150 m²
Teren przeznaczony jest do budowy domów. Powierzchnia 3150 m2. Możliwe jest połączenie z sąs…
$36,892
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie w Kavarna, Bułgaria
Mieszkanie
Kavarna, Bułgaria
Umeblowany apartament z 2 sypialniami z pięknym widokiem na morze, KavarnaLokalizacjaKomplek…
$109,287
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Dom 4 pokoi w Vasilevo, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Vasilevo, Bułgaria
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 190 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy Państwu dobrze utrzymany dom jednorodzinny z oddzielnym pensjonat…
$97,373
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie w Bałczik, Bułgaria
Mieszkanie
Bałczik, Bułgaria
Komfortowy, urządzony apartament z 1 sypialnią w strzeżonym kompleksie położonym 5 km od mia…
$73,245
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Dom 3 pokoi w Durankulak, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Durankulak, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Opis przedmiotu: Na sprzedaż jest dom do całkowitej renowacji z dużą działką. Położony na gó…
$12,561
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 3 pokoi w Kavarna, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Kavarna, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Piętro 2/5
IBG Real Estates ma przyjemność zaoferować ten jasny i przestronny apartament z dwoma sypial…
$123,218
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Mieszkanie 3 pokoi w Bałczik, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Bałczik, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Piętro 5/5
Mamy przyjemność zaoferować na sprzedaż ten przestronny dwupokojowy apartament, położony na …
$103,709
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Dom 2 pokoi w Odrintsi, Bułgaria
Dom 2 pokoi
Odrintsi, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy uroczy, częściowo odnowiony dom z przestronną nieruchomością w sp…
$41,325
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 3 pokoi w Topola, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Topola, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 124 m²
Piętro 2/4
Oferujemy przestronny, umeblowany apartament z trzema sypialniami i panoramicznym widokiem n…
$161,480
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Mieszkanie 2 pokoi w Bałczik, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Bałczik, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Piętro 2/5
Z przyjemnością oferujemy ten piękny apartament z jedną sypialnią, położony na 2. piętrze w …
$81,108
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Dom 5 pokojów w Kranevo, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Kranevo, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 254 m²
Piętro 3/4
# 27360946 Oferujemy dwa piętra domu w miejscowości Kranevo, Dobrich regionu, w cichym malow…
$252,898
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Mieszkanie w Kranevo, Bułgaria
Mieszkanie
Kranevo, Bułgaria
Powierzchnia 26 m²
Apartamenty w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym w miejscowości kurortowej Kranevo, 30 km …
$49,411
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Dom 3 pokoi w Aleksandria, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Aleksandria, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy Państwu dom jednorodzinny z dużą nieruchomością w miejscowości Al…
$46,888
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 2 pokoi w Bałczik, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Bałczik, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 71 m²
Piętro 2/5
IBG Real Estates ma przyjemność przedstawić ten piękny jednopokojowy apartament, położony na…
$66,966
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Mieszkanie w Bałczik, Bułgaria
Mieszkanie
Bałczik, Bułgaria
Powierzchnia 45 m²
Nowo wybudowany budynek w Balchiku z pięknym widokiem na morzeLokalizacjaBudynek znajduje si…
$63,326
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Mieszkanie 3 pokoi w Bałczik, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Bałczik, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 137 m²
Piętro 3/5
IBG Real Estates ma przyjemność przedstawić ten duży i elegancki apartament z dwoma sypialni…
$138,279
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Dom 5 pokojów w Rogachevo, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Rogachevo, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 1 500 m²
Piętro 2/2
# 30402716 Osada: wioska Rogachevo, Balchik.Powierzchnia całkowita działki: 2,457 m2Budynki:…
$842,765
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Bungalow w Dobrevo, Bułgaria
Bungalow
Dobrevo, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
Opis przedmiotu: Na sprzedaż jest w pełni odnowiony dom jednorodzinny w cichej i dobrze utrz…
$99,350
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie w Bałczik, Bułgaria
Mieszkanie
Bałczik, Bułgaria
Powierzchnia 73 m²
Kompleks znajduje się zaledwie kilka minut od Balchik & # 39; centrum i plaża, w bezpośredni…
$89,878
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Mieszkanie w Senokos, Bułgaria
Mieszkanie
Senokos, Bułgaria
Nowo wybudowany dom z udogodnieniami i działką w spokojnej wiosce, 15 km od Czarnego Morza m…
$183,853
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Dom 6 pokojów w Bezvoditsa, Bułgaria
Dom 6 pokojów
Bezvoditsa, Bułgaria
Sypialnie 6
Powierzchnia 1 200 m²
Opis przedmiotu: Nice, duży dom na 2 poziomach znajduje się w dość wsi z lokalnym sklepie i …
$187,474
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie w Kranevo, Bułgaria
Mieszkanie
Kranevo, Bułgaria
Budynek dla 8 apartamentów w Kranevo z basenem, barbecue, 2 biura.Powierzchnia budynku 563.8…
$719,199
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Mieszkanie w Bałczik, Bułgaria
Mieszkanie
Bałczik, Bułgaria
Dom w pobliżu Ogrodu Botanicznego w Balchiku, 40 km od WarnyLokalizacjaDom położony jest w j…
$180,207
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Dom 3 pokoi w Slaveevo, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Slaveevo, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy Państwu dobrze utrzymany dom jednorodzinny w atrakcyjnej lokaliza…
$188,913
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 2 pokoi w Topola, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Topola, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Piętro 1/4
IBG Real Estates oferuje na sprzedaż ten jednopokojowy apartament z widokiem na basen położo…
$80,221
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Mieszkanie 1 pokój w Dobrich, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Dobrich, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy Państwu studio w kompleksie mieszkalnym Sunny Day 6 we wsi Tankov…
$48,960
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 2 pokoi w Bałczik, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Bałczik, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Piętro 1/4
Z przyjemnością oferujemy tę uroczą, jednopokojową maisonette, znajdującą się w małym i dobr…
$96,870
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Dom 2 pokoi w Goritsa, Bułgaria
Dom 2 pokoi
Goritsa, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 137 m²
$46,244
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Typy nieruchomości w Dobrich.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Dobrich, Bułgaria

z garażem
z Ogród
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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