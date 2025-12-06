Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania z basenem na sprzedaż w Dobrich, Bułgaria

2 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Topola, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Topola, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 134 m²
Piętro 2/7
Oferujemy przestronny, umeblowany apartament z dwiema sypialniami i panoramicznym widokiem n…
$127,405
Mieszkanie 3 pokoi w Topola, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Topola, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 124 m²
Piętro 2/4
Oferujemy przestronny, umeblowany apartament z trzema sypialniami i panoramicznym widokiem n…
$161,480
