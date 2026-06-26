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Apartamenty wielopoziomowe z tarasem na sprzedaż w Obwód Burgas, Bułgaria

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Nesebyr
3
Sweti Włas
8
Aheloy
4
Apartamenty wielopoziomowe Usuwać
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5 obiektów total found
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Sweti Włas, Bułgaria
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 192 m²
Piętro 2/5
🏛️ Styl drzwi i cisza wewnętrznego ogrodu: ekskluzywny dwupiętrowy mezzanine w LCD ARTHUROfe…
$348,448
VAT
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Bulgarian Expert
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Sweti Włas, Bułgaria
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 2
Niesamowite dwupoziomowe mieszkanie z ogromnymi tarasami!Zwracamy Państwa uwagę na wyjątkowy…
$121,364
VAT
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Agencja
Bulgarian Expert
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English, Русский, Български
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Sweti Włas, Bułgaria
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 112 m²
Piętro 6/7
🏛️ Twin- długość Luxe z widokiem na morze i góry: ekskluzywny Mezonet w Villa FlorenceOferuj…
$319,790
VAT
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Agencja
Bulgarian Expert
Języki komunikacji
English, Русский, Български
Value OneValue One
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Kosharitsa, Bułgaria
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Kosharitsa, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 2/3
🌊 Panorama Morza i dwóch poziomów komfortu: Luksusowy trzypokojowy Townhouse w Bay VIEW VILL…
$114,272
VAT
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Agencja
Bulgarian Expert
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English, Русский, Български
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Nesebyr, Bułgaria
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 147 m²
Piętro 3/4
🏠 Przestronne dla całej rodziny: 4-pokojowe mieszkanie w Sunny Day 3Oferujemy na sprzedaż rz…
$129,431
VAT
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Agencja
Bulgarian Expert
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English, Русский, Български
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Parametry nieruchomości w Obwód Burgas, Bułgaria

z garażem
z Ogród
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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