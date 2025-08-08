Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Bułgaria
  3. Sweti Włas
  4. Mieszkania
  5. Apartamenty wielopoziomowe

Apartamenty wielopoziomowe na sprzedaż w Sweti Włas, Bułgaria

Apartamenty wielopoziomowe Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Apartamenty wielopoziomowe w Sweti Włas, Bułgaria
Apartamenty wielopoziomowe
Sweti Włas, Bułgaria
Powierzchnia 110 m²
Piętro 1/5
Oferujemy przestronny umeblowany apartament w kompleksie Garden of Eden, Sveti Vlas. Apar…
$164,741
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
GINY DOM
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Български
Telegram Napisz w Telegram
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Sweti Włas, Bułgaria
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 295 m²
Oferujemy przestronny, umeblowany penthouse z widokiem na morze i góry w kompleksie Antonia …
$327,275
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
GINY DOM
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Български
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się