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Apartamenty wielopoziomowe na sprzedaż w Obwód Burgas, Bułgaria

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Nesebyr
3
Sweti Włas
8
Aheloy
4
Apartamenty wielopoziomowe Usuwać
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18 obiektów total found
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Sweti Włas, Bułgaria
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 112 m²
Piętro 6/7
Oferujemy przestronny, stylowo urządzony apartament z trzema sypialniami i panoramicznym wid…
$320,409
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Aheloy, Bułgaria
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Aheloy, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 94 m²
Piętro 6/6
Oferujemy przestronny, umeblowany apartament z jedną sypialnią i panoramicznym widokiem na m…
$177,632
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Aheloy, Bułgaria
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Aheloy, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 94 m²
Piętro 6/6
Oferujemy przestronny, umeblowany apartament z dwiema sypialniami i częściowym widokiem na m…
$177,632
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LDV InvestLDV Invest
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Nesebyr, Bułgaria
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 6/6
Oferujemy umeblowany apartament z dwiema sypialniami w kompleksie Gerber Residence 3 w kuror…
$77,005
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Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Nesebyr, Bułgaria
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 147 m²
Piętro 3/4
🏠 Przestronne dla całej rodziny: 4-pokojowe mieszkanie w Sunny Day 3Oferujemy na sprzedaż rz…
$129,431
VAT
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Sweti Włas, Bułgaria
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 112 m²
Piętro 6/7
🏛️ Twin- długość Luxe z widokiem na morze i góry: ekskluzywny Mezonet w Villa FlorenceOferuj…
$319,790
VAT
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Bulgarian Expert
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Sweti Włas, Bułgaria
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 2
Niesamowite dwupoziomowe mieszkanie z ogromnymi tarasami!Zwracamy Państwa uwagę na wyjątkowy…
$121,364
VAT
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Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Kosharitsa, Bułgaria
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Kosharitsa, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 153 m²
Piętro 2/3
🏔️ Kraj Luksusowe i przestronne Townhouse: Cztery pokój Mesonet do przejścia do Grand Villag…
$203,644
VAT
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Agencja
Bulgarian Expert
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Aheloy, Bułgaria
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Aheloy, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 92 m²
Piętro 6/6
Oferujemy przestronny, umeblowany apartament z 1 sypialnia i widokiem na morze na PIERWSZEJ …
$175,295
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Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Sweti Włas, Bułgaria
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Piętro 5/5
Oferujemy przestronny, stylowo urządzony apartament wielopokojowy z częściowym widokiem na m…
$279,168
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Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Nesebyr, Bułgaria
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 138 m²
Piętro 5/6
🏛️ Dwupiętrowa mezonetta w stylu włoskim z 4 tarasami: wspaniały apartament w Grand Kamelia …
$284,231
VAT
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Apartamenty wielopoziomowe 5 pokojów w Sweti Włas, Bułgaria
Apartamenty wielopoziomowe 5 pokojów
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 430 m²
Piętro 3
← ARTHUR: Pięciopokojowy apartament w trzech poziomach - zwieńczenie luksusu w St. Vlas!Zwra…
$669,437
VAT
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Bulgarian Expert
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Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Sweti Włas, Bułgaria
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 192 m²
Piętro 2/5
🏛️ Styl drzwi i cisza wewnętrznego ogrodu: ekskluzywny dwupiętrowy mezzanine w LCD ARTHUROfe…
$348,448
VAT
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Bulgarian Expert
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Apartamenty wielopoziomowe 5 pokojów w Sweti Włas, Bułgaria
Apartamenty wielopoziomowe 5 pokojów
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Piętro 5/6
Ekspozycyjny penthouse z panoramą 360 ° w St. Vlas!Zwracamy Państwa uwagę na jeden z najbard…
$344,720
VAT
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Apartamenty wielopoziomowe 5 pokojów w Rawda, Bułgaria
Apartamenty wielopoziomowe 5 pokojów
Rawda, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 191 m²
Piętro 5/6
Oferujemy przestronny, luksusowo umeblowany, dwupoziomowy apartament wielopokojowy w komplek…
$379,729
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Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Aheloy, Bułgaria
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Aheloy, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 260 m²
Piętro 5/7
Oferujemy przestronny, umeblowany, wielopokojowy apartament typu maisonette z WIDOKIEM NA MO…
$410,327
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Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Kosharitsa, Bułgaria
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Kosharitsa, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 2/3
🌊 Panorama Morza i dwóch poziomów komfortu: Luksusowy trzypokojowy Townhouse w Bay VIEW VILL…
$114,272
VAT
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Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Sweti Włas, Bułgaria
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 295 m²
Oferujemy przestronny, umeblowany penthouse z widokiem na morze i góry w kompleksie Antonia …
$327,275
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Parametry nieruchomości w Obwód Burgas, Bułgaria

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
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Luksusowe
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