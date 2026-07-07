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Domy Szeregowe z ogrodem w Bashkia Vlore, Albania

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1 obiekt total found
Szeregowiec 4 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Szeregowiec 4 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 217 m²
Liczba kondygnacji 2
Prywatny dom na sprzedaż w Lungomare Vlora, Riwiera Albańska. Lungomare to Twoja ulubiona dz…
$320,058
VAT
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Agencja
Albania Property Group
Języki komunikacji
English, Italiano
Realting.com
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Parametry nieruchomości w Bashkia Vlore, Albania

z Taras
z Widok na góry
z Basen
Tanie
Luksusowe
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