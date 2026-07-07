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Wynajem will na jeden dzień w Bashkia Vlore, Albania

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1 obiekt total found
Willa wakacyjna z widokiem na morze i prywatnym ogrodem do wynajęcia na dobę we Wlorze, Riwiera Albańska w Bashkia Vlore, Albania
Willa wakacyjna z widokiem na morze i prywatnym ogrodem do wynajęcia na dobę we Wlorze, Riwiera Albańska
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 700 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa Meminaj – Rozkoszuj się wspaniałym widokiem na morze z tej 4-pokojowej willi we Wlorze…
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Agencja
Albania Property Group
Języki komunikacji
English, Italiano
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