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Domy Szeregowe z tarasem w Albania

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2 obiekty total found
Szeregowiec 3 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
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Szeregowiec 3 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 388 m²
Liczba kondygnacji 1
Prywatny dom na sprzedaż we Wlorze, Riwiera Albańska - blisko plaży, nieruchomość inwestycyj…
$322,878
VAT
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Agencja
Albania Property Group
Języki komunikacji
English, Italiano
Szeregowiec 4 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Szeregowiec 4 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 217 m²
Liczba kondygnacji 2
Prywatny dom na sprzedaż w Lungomare Vlora, Riwiera Albańska. Lungomare to Twoja ulubiona dz…
$320,058
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Albania Property Group
Języki komunikacji
English, Italiano
Realting.com
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Parametry nieruchomości w Albania

z Ogród
z Widok na góry
z Basen
Tanie
Luksusowe
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