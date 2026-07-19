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Wynajem długoterminowy nieruchomości komercyjnych w Shkoder Municipality, Albania

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1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 300 m² w Shtoj i Ri, Albania
Nieruchomości komercyjne 300 m²
Shtoj i Ri, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Piętro 4/12
Środowisko ma powierzchnię 300 m2 i staje się puste. Jest na czwartym piętrze z windą i jest…
$2,516
za miesiąc
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Agencja
Investment Realty Group
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