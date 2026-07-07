Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Northern Albania
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Pomieszczenie biurowe

Wynajem długoterminowy pomieszczeń biurowych w Northern Albania, Albania

;
Bashkia Malesi e Madhe
4
Qender
4
Pomieszczenie biurowe Usuwać
Wyczyść
4 obiekty total found
Pomieszczenie biurowe 61 m² w Bashkia Malesi e Madhe, Albania
Pomieszczenie biurowe 61 m²
Bashkia Malesi e Madhe, Albania
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 61 m²
Liczba kondygnacji 8
Oferuje wynajem biura w centrum Tirana. Środowisko znajduje się na 8. piętrze dedykowanego c…
$1,258
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Investment Realty Group
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Pomieszczenie biurowe 153 m² w Bashkia Malesi e Madhe, Albania
Pomieszczenie biurowe 153 m²
Bashkia Malesi e Madhe, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 153 m²
Piętro 3/12
To wynajmuje środowisko w centrum Tirana, po Eye Of Tirana, znajduje się na trzecim piętrze …
$1,373
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Investment Realty Group
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Pomieszczenie biurowe 97 m² w Bashkia Malesi e Madhe, Albania
Pomieszczenie biurowe 97 m²
Bashkia Malesi e Madhe, Albania
Powierzchnia 97 m²
W centrum, obok Poczty Centralnej, apartament nadaje się do różnych rodzajów firm..Jest na t…
$1,087
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Investment Realty Group
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Pomieszczenie biurowe 275 m² w Bashkia Malesi e Madhe, Albania
Pomieszczenie biurowe 275 m²
Bashkia Malesi e Madhe, Albania
Powierzchnia 275 m²
Oferuje wynajem biura w centrum Tirana.Środowisko znajduje się na 9. piętrze dedykowanego ce…
$5,719
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Investment Realty Group
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się