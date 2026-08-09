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Restauracje na sprzedaż w Bashkia Kavaje, Albania

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2 obiekty total found
Lokale gastronomiczne 144 m² w Golem, Albania
Lokale gastronomiczne 144 m²
Golem, Albania
Powierzchnia 144 m²
Mamy bar restauracji na sprzedaż w okolicy Mali Robit, Golemi.Informacje o środowisku:• Powi…
$411,199
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Agencja
Future Home Invest
Języki komunikacji
English, Español, Italiano, Türkçe
Lokale gastronomiczne 288 m² w Golem, Albania
Lokale gastronomiczne 288 m²
Golem, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 288 m²
Piętro 1
Restauracja znajduje się na parterze kompleksu położonego w Golemie, w pobliżu morza i w śro…
$541,460
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Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
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