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Wille na sprzedaż w Kamez Municipality, Albania

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2 obiekty total found
Willa 5 pokojów w Paskuqan, Albania
Willa 5 pokojów
Paskuqan, Albania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 505 m²
Liczba kondygnacji 2
Doświadczyć najwyższego poziomu intymności i luksusu w Liore Lake Residence, znajduje się w …
$524,835
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Agencja
Century 21 Oksford
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Willa 5 pokojów w Koder Kamza, Albania
Willa 5 pokojów
Koder Kamza, Albania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 505 m²
Liczba kondygnacji 2
Doświadczyć najwyższej intymności i luksusu w Liore Lake Residence, znajduje się w malownicz…
$536,244
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Century 21 Oksford
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, עִברִית
Realting.com
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Parametry nieruchomości w Kamez Municipality, Albania

z garażem
z Taras
z Basen
z Widok na jezioro
Tanie
Luksusowe
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