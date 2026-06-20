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Wynajem mieszkań i apartamentów na jeden dzień w Kamez Municipality, Albania

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1 obiekt total found
Univers City w Kamez Municipality, Albania
Univers City
Kamez Municipality, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 105 m²
Piętro 8/10
Do wynajęcia mieszkanie 2+1 z dwoma balkonami w kompleksie Univers City, w pobliżu QTU Ob…
$35
za noc
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