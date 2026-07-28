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Wynajem długoterminowy mieszkań i apartamentów w Bashkia Fier, Albania

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1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Sheq i Vogel, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Sheq i Vogel, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
Piętro 3/8
Apartament znajduje się na 5 maja ulicy, znajduje się na trzecim piętrze nowego budynku wind…
$457
za miesiąc
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Agencja
Investment Realty Group
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