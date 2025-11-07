  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Bashkia Rrogozhine

Nowe budynki na sprzedaż w Bashkia Rrogozhine

1
Zespół mieszkaniowy Orange privè residence
Zespół mieszkaniowy Orange privè residence
Kryevidh, Albania
od
$314,666
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 517 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Exclusive Villa for sale in "Orange Privè Rezidence" in the heart of Spille, 600 m from the sea 📍 Only 600 meters from the sea in the area known as Orange Street we offer you a private residence with 6 villas located in the middle of nature and greenery surrounded by olive trees, picturesque…
Agencja
Iguana Imobiliare
