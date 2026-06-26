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Penthouse na Sprzedaż w Bashkia Mirdite, Albania

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1 obiekt total found
Penthouse 5 pokojów w Fan, Albania
Penthouse 5 pokojów
Fan, Albania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 253 m²
Piętro 7/7
Apartament znajduje się na siódmym piętrze mieszkalnym o powierzchni 142,7 m2 i łącznej powi…
$390,716
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Agencja
Century 21 Oksford
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Parametry nieruchomości w Bashkia Mirdite, Albania

Tanie
Luksusowe
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