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Mieszkania na sprzedaż w Bashkia Mallakaster, Albania

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1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Selite, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Selite, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Apartament na sprzedaż 1 + 1, rezydencja (TRIPOD)Szczegóły dotyczące własności:- Powierzchni…
$183,013
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Agencja
Investment Realty Group
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Parametry nieruchomości w Bashkia Mallakaster, Albania

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