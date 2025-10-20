Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Bashkia Malesi e Madhe
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Mieszkanie

Wynajem długoterminowy mieszkań i apartamentów w Bashkia Malesi e Madhe, Albania

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Bashkia Malesi e Madhe, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Bashkia Malesi e Madhe, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
✅ Çmimi: 500 Euro/Muaj ✅ Vendndodhja: Poliklinika, Vlore Zona në të cilën ndodhet apartamen…
$586
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
NEXT REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Polski, Italiano
Realting.com
Udać się