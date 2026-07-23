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Wynajem długoterminowy mieszkań i apartamentów w Bashkia Librazhd, Albania

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1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Librazhd, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Librazhd, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 71 m²
Piętro 5/5
Jest wynajęty w biurach w Selvia, Debar Street.Apartament znajduje się na 5 piętrze nowego b…
$858
za miesiąc
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Agencja
Investment Realty Group
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