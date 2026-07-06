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Mieszkania na sprzedaż w Bashkia Kurbin, Albania

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1 obiekt total found
Mieszkanie 1 pokój w Fushe Kuqe, Albania
Mieszkanie 1 pokój
Fushe Kuqe, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Piętro 2
Apartament znajduje się w cichej i strategicznej okolicy blisko morza i głównych dróg.Interf…
$165,856
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Agencja
Investment Realty Group
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Parametry nieruchomości w Bashkia Kurbin, Albania

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