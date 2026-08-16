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Mieszkania na sprzedaż w Kruja, Albania

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1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Kruja, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Kruja, Albania
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 74 m²
Apartament 3 + 1 jest sprzedawany w jednym z ulubionych obszarów miasta, w samym sercu Durre…
$138,349
VAT
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Agencja
Wave Estates
Języki komunikacji
English, Deutsch, Italiano
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