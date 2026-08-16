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Wynajem mieszkań i apartamentów na jeden dzień w Bashkia Himare, Albania

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1 obiekt total found
Luksusowy apartament do wynajęcia na dobę w dzielnicy Dhermi na Wybrzeżu Zielonym, we Wlorze, na południu Albanii w Drimadhe, Albania
Luksusowy apartament do wynajęcia na dobę w dzielnicy Dhermi na Wybrzeżu Zielonym, we Wlorze, na południu Albanii
Drimadhe, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Piętro 1/2
Apartament Palasea. Zanurz się w plażowym relaksie w tym 2-pokojowym apartamencie we Wlorze …
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Agencja
Albania Property Group
Języki komunikacji
English, Italiano
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