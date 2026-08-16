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Apartamenty wielopoziomowe na sprzedaż w Bashkia Himare, Albania

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Apartamenty wielopoziomowe Usuwać
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1 obiekt total found
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Dhermi, Albania
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Dhermi, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Piętro 1/2
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Lux-Albania Home
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Parametry nieruchomości w Bashkia Himare, Albania

Tanie
Luksusowe
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