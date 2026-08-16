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Hotele na sprzedaż w Bashkia Himare, Albania

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1 obiekt total found
Hotel 1 200 m² w Gjilek, Albania
Hotel 1 200 m²
Gjilek, Albania
Powierzchnia 1 200 m²
? Dhermi? Powierzchnia gruntów: 8000m2? Powierzchnia budowy: 1200m2▪️ Cena: 4,000,000 EurosD…
$4,60M
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