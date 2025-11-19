Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Bashkia Durres
  4. Komercyjne
  5. Sklep

Sklepy na sprzedaż w Bashkia Durres, Albania

nieruchomości komercyjne
64
restauracje
7
hotele
7
magazyny
12
Sklep Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Sklep 181 m² w Bashkia Durres, Albania
Sklep 181 m²
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 181 m²
Liczba kondygnacji 6
We offer for sale 2 shops at the EON residence in Golem. They have a total area of 198 m2, w…
$337,067
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Українська
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się