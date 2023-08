Well Done

Opis

Biuro rodzinne Well Done — jest firmą konsultingową w zakresie nabywania i zarządzania luksusem, a także nieruchomości komercyjnych i inwestycji na terytorium Czarnogóry. Dbamy o interesy zamożnych rodzin, aby zachować, zwiększyć i odziedziczyć wszystkie aktywa. Pomagamy w planowaniu rocznego budżetu, optymalizacji kosztów i podatków, monitorowaniu bezpieczeństwa i funkcjonalności wszystkich nieruchomości, świadczeniu usług prawnych i reprezentacji w sądzie we wszystkich kwestiach pojawiających się dla klientów.

Celem naszej firmy – jest zachowanie zwykłego stylu życia naszych klientów na terytorium Czarnogóry.