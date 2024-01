Montenegro Intel city

Tivat, Czarnogóra

Do sprzedaży dwupokojowe mieszkanie o powierzchni 67 metrów kwadratowych w powstającym nowoczesnym kompleksie mieszkaniowym klasy Business Plus z basenem i ogrodzonym terenem, zlokalizowanym w nowej malowniczej okolicy Tivat Donja Lastva. Mieszkanie znajduje się na 5 piętrze 5-piętrowego budynku. Układ mieszkania jest bardzo funkcjonalny: przestronny salon połączony z kuchnią, dwie przytulne sypialnie oraz taras widokowy. Mieszkanie ma zostać oddane pod koniec 2024 roku, z wykończeniem i w pełni wyposażoną łazienką. Podczas budowy użyto wyłącznie materiałów wysokiej jakości. (Zamontowane okna plastikowe, własny autonomiczny system ogrzewania, klimatyzatory, system inteligentnego domu.) Osiedle wyposażone jest we wszystko, co niezbędne do komfortowego życia: basen, plac zabaw dla dzieci i obiekty sportowe, teren strzeżony, parking, w tym własne miejsce parkingowe dla każdego z apartamentów. To mieszkanie jest idealne do zamieszkania przez rodzinę lub jako inwestycja pod wynajem. ​