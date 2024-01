ООО "Бюро городской недвижимости"

Magazin Nedvizhimosti ( Sklep z nieruchomościami ) to agencja nieruchomości w Grodnie i regionie Grodno. Towarzyszymy naszym klientom przez cały proces: od samej myśli o kupnie i sprzedaży nieruchomości po legalną i udaną transakcję. Specjalizujemy się w sprzedaży, zakupie i wymianie mieszkań, domów i nieruchomości komercyjnych. Zapewniamy również wsparcie prawne dla transakcji, pomoc w kwestiach związanych z oceną i analizą, a także rentownych inwestycji, transferów mieszkań do funduszy niemieszkalnych i innych usług. Współpraca z The Real Estate Shop jest łatwa i opłacalna: nasi specjaliści analizują dane z bazy danych Krajowej Agencji Katastralnej co miesiąc, a zatem posiadają aktualne informacje na temat sfinalizowanych transakcji dotyczących nieruchomości i rzeczywistych cen w Grodnie rynek nieruchomości.