Партнер для всех

Białoruś, Barawlany
Agencja nieruchomości
7 lat 7 miesięcy
Русский
anpartner.by/
O agencji

Misja firmy "Partner dla wszystkich": Zaangażowanie firmy na rzecz najwyższej jakości i pełnego rozwiązania kompleksu usług w sektorze nieruchomości, co prowadzi do rozwoju samej firmy i zwiększenia liczby partnerów, którzy są pewni naszej niezawodności. "Podświetlenie" firmy: Nasza firma działa we wszystkich obszarach i świadczy pełen zakres usług w sektorze nieruchomości.

Usługi

Weryfikacja przedmiotu nieruchomości Pomoc w zakupie / sprzedaży nieruchomości Pomoc w sprzedaży z równoczesnym zakupem Pomoc najemcy / leasingodawcy Zatwierdzenie zmian, Wsparcie projektu Ochrona wszelkich złożoności Wycofanie się do niemieszkaniowych zapasów, Przekształcanie Usługi prawne Dodatkowe usługi

