Opis

Liga Real Estate to nowa 3-letnia oficjalnie zarejestrowana firma profesjonalnych menedżerów z różnych krajów świata, mówiących po turecku, angielsku, rosyjsku, arabsku, persku. Jednocześnie nasza firma jest firmą rodzinną.

Nie boimy się słowa « NOWOŚĆ » i nie plus dodatkowych lat do naszego wieku, aby wydawać się solidni, jak robią to inne firmy. W każdym razie możemy zapewnić naszych klientów, że współpracujemy z najlepszym zespołem, którego każdy menedżer ma duże doświadczenie w pracy w największych firmach budowlanych i agencjach nieruchomości w Turcji.