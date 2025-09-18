  1. Realting.com
Company type
Agencja nieruchomości
Rok założenia firmy
2016
Na platformie
2 lata 10 miesięcy
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Türkçe
O agencji

Jesteśmy wiodącą firmą nieruchomości w Turcji mamy doświadczony zespół międzynarodowy, który mówi więcej niż 9 języków. Nasz zespół doradców pomoże Ci znaleźć właściwą nieruchomość w Turcji zgodnie z potrzebami i pragnieniami.

Usługi
  • Przed zakupem nieruchomości
  • Po zakupie nieruchomości
  • Usługi VIP
  • Usługi prawne

  1. Transfery lotnicze
  2. Pomoc w tymczasowym zakwaterowaniu podczas pobytu w Turcji
  3. Usługi doradcze w zakresie nieruchomości związane z:
  • Przegląd zasad i przepisów dotyczących indyków związanych z zakupem nieruchomości
  • Kroki i procedury związane z zakupem nieruchomości w Turcji
  • Shortlisting odpowiednie właściwości na podstawie preferencji i kryteriów budżetowych
  • Ustawienie do przeglądania właściwości
  • Pomoc w negocjacjach i finalizacji umowy oraz płatności depozytów i przelewów

Po zakupie nieruchomości

Uzyskanie numeru podatkowego i otwarcie konta bankowego.

Pomoc w uzyskaniu raportu z wyceny nieruchomości.

Pomoc w uzyskaniu tytułu "Tabu".

Otrzymanie nieruchomości i potwierdzenie jej zgodności z umową.

Ułatwiamy prenumeratę energii elektrycznej, wody, gazu i internetu.

Kierujemy naszych klientów w odpowiedni sposób, aby uzyskać kredyty na nieruchomości.

Wynajem lub odsprzedaż nieruchomości.

Usługi VIP

Specjalne propozycje opcji portfela inwestycyjnego dla naszych wybitnych inwestorów VIP. Wszystkie portfele będą zawierały pełne sprawozdania z analizy wykonalności.

Opcje portfolio mogą obejmować opcje całych budynków, hoteli, sklepów handlowych lub luksusowych willi, w zależności od budżetu inwestora i innych wymagań osobistych.

Usługi prawne

Pomagamy w realizacji wszystkich prawnych i finansowych transakcji nieruchomości w celu zapewnienia praw naszych klientów.

Śledzimy podatki, opłaty i rachunki nieruchomości oraz zajmujemy się transakcjami prawnymi i finansowymi.

Pomagamy ci ubiegać się o pozwolenie na pobyt w nieruchomościach.

Wyjaśniamy procedury administracyjne do ubiegania się o obywatelstwo tureckie przy zakupie nieruchomości o kwotę 250.000 dolarów.

