Jesteśmy wiodącą firmą nieruchomości w Turcji mamy doświadczony zespół międzynarodowy, który mówi więcej niż 9 języków. Nasz zespół doradców pomoże Ci znaleźć właściwą nieruchomość w Turcji zgodnie z potrzebami i pragnieniami.
Po zakupie nieruchomości
Uzyskanie numeru podatkowego i otwarcie konta bankowego.
Pomoc w uzyskaniu raportu z wyceny nieruchomości.
Pomoc w uzyskaniu tytułu "Tabu".
Otrzymanie nieruchomości i potwierdzenie jej zgodności z umową.
Ułatwiamy prenumeratę energii elektrycznej, wody, gazu i internetu.
Kierujemy naszych klientów w odpowiedni sposób, aby uzyskać kredyty na nieruchomości.
Wynajem lub odsprzedaż nieruchomości.
Usługi VIP
Specjalne propozycje opcji portfela inwestycyjnego dla naszych wybitnych inwestorów VIP. Wszystkie portfele będą zawierały pełne sprawozdania z analizy wykonalności.
Opcje portfolio mogą obejmować opcje całych budynków, hoteli, sklepów handlowych lub luksusowych willi, w zależności od budżetu inwestora i innych wymagań osobistych.
Usługi prawne
Pomagamy w realizacji wszystkich prawnych i finansowych transakcji nieruchomości w celu zapewnienia praw naszych klientów.
Śledzimy podatki, opłaty i rachunki nieruchomości oraz zajmujemy się transakcjami prawnymi i finansowymi.
Pomagamy ci ubiegać się o pozwolenie na pobyt w nieruchomościach.
Wyjaśniamy procedury administracyjne do ubiegania się o obywatelstwo tureckie przy zakupie nieruchomości o kwotę 250.000 dolarów.