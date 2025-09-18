Usługi

Przed zakupem nieruchomości

Po zakupie nieruchomości

Usługi VIP

Usługi prawne

Transfery lotnicze Pomoc w tymczasowym zakwaterowaniu podczas pobytu w Turcji Usługi doradcze w zakresie nieruchomości związane z:

Przegląd zasad i przepisów dotyczących indyków związanych z zakupem nieruchomości

Kroki i procedury związane z zakupem nieruchomości w Turcji

Shortlisting odpowiednie właściwości na podstawie preferencji i kryteriów budżetowych

Ustawienie do przeglądania właściwości

Pomoc w negocjacjach i finalizacji umowy oraz płatności depozytów i przelewów

Po zakupie nieruchomości

Uzyskanie numeru podatkowego i otwarcie konta bankowego.

Pomoc w uzyskaniu raportu z wyceny nieruchomości.

Pomoc w uzyskaniu tytułu "Tabu".

Otrzymanie nieruchomości i potwierdzenie jej zgodności z umową.

Ułatwiamy prenumeratę energii elektrycznej, wody, gazu i internetu.

Kierujemy naszych klientów w odpowiedni sposób, aby uzyskać kredyty na nieruchomości.

Wynajem lub odsprzedaż nieruchomości.

Usługi VIP

Specjalne propozycje opcji portfela inwestycyjnego dla naszych wybitnych inwestorów VIP. Wszystkie portfele będą zawierały pełne sprawozdania z analizy wykonalności.

Opcje portfolio mogą obejmować opcje całych budynków, hoteli, sklepów handlowych lub luksusowych willi, w zależności od budżetu inwestora i innych wymagań osobistych.

Usługi prawne

Pomagamy w realizacji wszystkich prawnych i finansowych transakcji nieruchomości w celu zapewnienia praw naszych klientów.

Śledzimy podatki, opłaty i rachunki nieruchomości oraz zajmujemy się transakcjami prawnymi i finansowymi.

Pomagamy ci ubiegać się o pozwolenie na pobyt w nieruchomościach.

Wyjaśniamy procedury administracyjne do ubiegania się o obywatelstwo tureckie przy zakupie nieruchomości o kwotę 250.000 dolarów.