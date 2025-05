Complexe résidentiel New spacious apartments in a popular area with developed infrastructure, Istanbul, Turkey

Les bâtiments résidentiels, un centre d'affaires, une rue avec des cafés, des restaurants et un centre de shopping et de divertissement, un hôtel et un centre de santé seront construits dans le nouveau quartier résidentiel. De nombreux espaces verts pour la marche et les loisirs seront équipés sur le territoire du quartier.

Plus de 1.4 mille appartements dans 16 blocs résidentiels. Les appartements ont de hauts plafonds (3,05 m). Chaque appartement dispose d'un balcon de 6 m2, jardin ou terrasse.

Avec un paiement unique, un rabais de 9% est offert.

Livraison:

1 phase - novembre 2023

2 phase - novembre 2024

3 phase (zone commerciale) - novembre 2025

Emplacement et infrastructure à proximité

Le projet est situé dans le quartier Zeytinburnu, du côté européen de la ville. La région dispose d'une infrastructure développée, tout ce dont vous avez besoin pour une vie confortable est à proximité. Dans les 10 minutes en voiture:

Hôpital Avrasya

parc moderne Bakirköy Botanik

Université d ' Istinye et Université d ' Istanbul Topkapi

Cafés, restaurants, magasins et écoles sont à distance de marche. Arrêts de bus et de tramway, station de métro à moins de 10 minutes à pied. Le projet est situé près de l'autoroute E5