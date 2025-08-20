Complexe résidentiel Three bedroom apartment in Zeytinburnu area with sea view.

Appartement de trois chambres (3+1) d'une superficie de 141,5 m2 avec vue sur la mer est à vendre.
Le projet est situé dans la région de Zeytinburnu à proximité de l'autoroute, le métro et les stations de métro Marmaray Zeytinburnu, à proximité est le centre commercial Marmara Forum, ainsi que des institutions éducatives et médicales.
A proximité se trouve le complexe Buyukyalya, où il y a un grand nombre de magasins, cafés et restaurants.
Le projet occupe une superficie totale de 4 000 m2 et comprend un bâtiment de 13 étages avec un design moderne, dont 73 appartements résidentiels avec vue sur la mer et la ville.
À l'intérieur des appartements: système de maison intelligente, climatisation et systèmes de filtration d'eau, appareils ménagers (four, lave-vaisselle, cuisinière et hotte).
Date d'achèvement: 3ème trimestre de 2025.
Infrastructure:
