  Complexe résidentiel Three bedroom apartment in Zeytinburnu area with sea view.

Complexe résidentiel Three bedroom apartment in Zeytinburnu area with sea view.

, Turquie
depuis
$490,000
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
16
Dernière actualisation: 20/08/2025

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Appartement de trois chambres (3+1) d'une superficie de 141,5 m2 avec vue sur la mer est à vendre.

Le projet est situé dans la région de Zeytinburnu à proximité de l'autoroute, le métro et les stations de métro Marmaray Zeytinburnu, à proximité est le centre commercial Marmara Forum, ainsi que des institutions éducatives et médicales.

A proximité se trouve le complexe Buyukyalya, où il y a un grand nombre de magasins, cafés et restaurants.

Le projet occupe une superficie totale de 4 000 m2 et comprend un bâtiment de 13 étages avec un design moderne, dont 73 appartements résidentiels avec vue sur la mer et la ville.

À l'intérieur des appartements: système de maison intelligente, climatisation et systèmes de filtration d'eau, appareils ménagers (four, lave-vaisselle, cuisinière et hotte).

Date d'achèvement: 3ème trimestre de 2025.

Infrastructure:

  • Lobby
  • Centre de remise en forme
  • Bain turc et sauna
  • Stationnement
  • Sécurité 24/7

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.

, Turquie

Complexe résidentiel Three bedroom apartment in Zeytinburnu area with sea view.
, Turquie
depuis
$490,000
