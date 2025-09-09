Appartement dans un nouvel immeuble Appartements Spacieux Avec Vue sur Mer à Istanbul Zeytinburnu

Appartements Spacieux en Bord de Mer avec Balcons à Istanbul Zeytinburnu

Les appartements sont situés dans le quartier Zeytinburnu d'Istanbul. Le quartier de Zeytinburnu a toujours été l'un des quartiers préférés d'Istanbul, grâce à sa situation au bord de la mer de Marmara.

Les appartements à vendre à Istanbul Zeytinburnu sont à 2 km de la marina de Bakırköy, à 1,3 km de la station de métro Marmaray, à 1,6 km du centre commercial Olivium, à 2 km du centre commercial Marmara Forum, à 5 km de la place Sultan Ahmet, à 7 km de Place Eminönü et à 31 km de l'aéroport international d'Istanbul.

Le complexe de 7 blocs se compose de 848 appartements, 1 bloc hôtelier et un bazar ouvert. Le complexe offre un grand jardin, une piscine intérieure et extérieure, un sentier pédestre, un court de tennis, des terrains de football et de basket-ball, des piscines décoratives, un centre de remise en forme, un sauna, un hammam, un spa, un bain turc, des aires de jeux intérieures et extérieures pour enfants, une sécurité 24h/24 et 7j/7. système de caméras, gestion de chantier, stationnements intérieurs et extérieurs. En outre, le complexe dispose d'une borne de recharge pour véhicules électriques, d'un service de chauffeur horaire, d'un coursier privé, d'une ambulance, de services de soins pour animaux et vétérinaires, d'une zone d'activités sportives et de services de réception 24h/24 et 7j/7.

Les appartements disposent de cuisines ouvertes et fermées, de balcons, de salles de bains privatives et d'options de rangement. Les appartements sont également équipés d'un système de maison intelligente, d'un ensemble intégré, d'une infrastructure Internet par fibre optique, de portes en acier, d'un interphone, de sols stratifiés et céramiques, d'une cabine de douche et de portes et fenêtres de balcon en menuiserie PVC.

IST-01536