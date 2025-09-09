  1. Realting.com
  Appartements avec vue sur la mer dans le centre de Mahmutlar, Alanya

Appartement dans un nouvel immeuble Appartements avec vue sur la mer dans le centre de Mahmutlar, Alanya

Muratpasa, Turquie
depuis
$141,267
;
27
ID: 27667
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Muratpasa
  • Ville
    Antalya

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2024

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Appartements à vendre dans un complexe avec piscine, proche de toutes les commodités à Mahmutlar, Alanya

Mahmutlar, quartier en plein essor d'Alanya, est très prisé des locaux comme des étrangers, pour y résider et y passer des vacances. Connu pour ses marques renommées, ses larges sentiers de randonnée et sa mer cristalline, il offre à ses résidents un cadre de vie propice aux vacances. Son atmosphère agréable en fait un lieu apprécié des habitants et des visiteurs.

Le projet est situé au centre de Mahmutlar, Alanya. Les appartements à vendre à Alanya sont accessibles à pied depuis toutes les commodités du quotidien et de la vie sociale. Il se trouve à 280 mètres des centres commerciaux, à 650 mètres de la mer, à 8 km de l'hôpital d'État d'Alanya, à 15 km du centre-ville d'Alanya et à 27 km de l'aéroport de Gazipaşa.

Construit sur un terrain de 7 205 m², le projet se compose de deux immeubles totalisant 288 appartements. Le complexe offre de nombreux équipements sociaux, dont des piscines intérieure et extérieure, des parkings ouverts, des espaces barbecue et salon, un système de sécurité, un système de caméras, un portier, un générateur, un système de pression d'eau, un sauna, une salle de sport, un hammam, une aire de jeux pour enfants, un billard, une table de ping-pong et des ascenseurs.

Les appartements sont construits avec brio et bénéficient de matériaux de qualité, tels que des armoires de cuisine et des portes intérieures en MDF, des portes d'entrée en acier, des plans de travail en granit, des spots et des éclairages LED avec des plafonds suspendus et des sols en céramique.


AYT-04617

Muratpasa, Turquie
Éducation
Soins de santé

Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Appartements avec vue sur la mer dans le centre de Mahmutlar, Alanya
Muratpasa, Turquie
depuis
$141,267
