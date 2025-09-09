  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Muratpasa
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Appartements Vue Panoramique Ville à Kargicak Alanya

Appartement dans un nouvel immeuble Appartements Vue Panoramique Ville à Kargicak Alanya

Muratpasa, Turquie
depuis
$600,386
;
31
Laisser une demande
ID: 27883
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Muratpasa
  • Ville
    Antalya

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Appartements avec Vue sur la Mer et les Montagnes Dans une Résidence à Kargicak Alanya

Kargicak est un quartier en plein développement d'Alanya, Antalya. Avec son atmosphère sociale et ses options de divertissement, Kargicak est un quartier confortable et de grande qualité. Grâce au nombre croissant de magasins de marque et de supermarchés à Kargicak, son développement est plus rapide.

Les appartements à vendre à Alanya en Turquie se trouvent à 2,8 km de la plage, 3,4 km du centre de Kargicak, 5,2 km du centre de Mahmutlar, 12 km du centre commercial Alanyum, 14,2 km du château d'Alanya, 14 km du centre d'Alanya et 25 km de l'aéroport de Gazipasa.

La résidence est construite sur une superficie de 15.000 m² et comprend de nombreux équipements tels qu'un terrain de basket, un court de tennis, une piscine intérieure et une piscine extérieure, un centre de fitness, un hammam, un sauna, une aire de jeux, et des parkings intérieurs et extérieurs.

Les appartements sont dotés de hauts plafonds, de designs élégants et de matériaux de haute qualité. Ils sont équipés d'une isolation phonique et thermique, un système de maison intelligente, un système de chauffage au sol optionnel, une infrastructure LED au plafond et des climatiseurs cachés. La face arrière des téléviseurs est recouverte de marbre.


AYT-03885

Localisation sur la carte

Muratpasa, Turquie
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel Residence with swimming pools, a spa and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turquie
depuis
$354,162
Quartier résidentiel Exodus Residence Alanya
Mahmutlar, Turquie
depuis
$131,331
Quartier résidentiel Project with original architecture and low building density
Alanya, Turquie
depuis
$134,534
Complexe résidentiel Vadistanbul New Phase
Kagithane, Turquie
depuis
$904,313
Quartier résidentiel Pine Apartments
Didim, Turquie
depuis
$144,558
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Appartements Vue Panoramique Ville à Kargicak Alanya
Muratpasa, Turquie
depuis
$600,386
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel For sale apartment in Cleopatra in Alanya
Quartier résidentiel For sale apartment in Cleopatra in Alanya
Quartier résidentiel For sale apartment in Cleopatra in Alanya
Quartier résidentiel For sale apartment in Cleopatra in Alanya
Quartier résidentiel For sale apartment in Cleopatra in Alanya
Quartier résidentiel For sale apartment in Cleopatra in Alanya
Quartier résidentiel For sale apartment in Cleopatra in Alanya
Alanya, Turquie
depuis
$122,789
If you want to have an apartment only 400 metres to the beach , you should check this apartment.This is only in walking distance to the most famous beach of Alanya, Cleopatra beach.It is directly in center of Alanya.You can find everthing you need around your building such as restaurants, ca…
Agence
Basic Apartment Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool and water park, 650 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool and water park, 650 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool and water park, 650 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool and water park, 650 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool and water park, 650 metres to the sea, Mersin, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool and water park, 650 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool and water park, 650 metres to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquie
depuis
$43,697
Le projet est un complexe résidentiel avec différents appartements et zones de loisirs: piscine, parc aquatique, terrain de basket, gazebos, hammam, sauna, etc.Il y a 3 bâtiments avec studios et appartements avec 1-2 chambres.Caractéristiques des appartements Plafond suspenduKit cuisineArmoi…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Residential complex with a swimming pool close to the beaches and the city center of Antalya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with a swimming pool close to the beaches and the city center of Antalya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with a swimming pool close to the beaches and the city center of Antalya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with a swimming pool close to the beaches and the city center of Antalya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with a swimming pool close to the beaches and the city center of Antalya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with a swimming pool close to the beaches and the city center of Antalya, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$166,138
Le complexe moderne est proche de la mer, se compose de 70 appartements avec 1-2 chambres, et est idéal pour l'investissement.Caractéristiques:construction de haute qualitépiscineSalle de fitnessterrain de basketballParking intérieur et extérieurInstallations et équipement dans la maison Cha…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Realting.com
Aller