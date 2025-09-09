Appartement dans un nouvel immeuble Appartements à vendre dans un parking fermé à Muratpaşa

Appartements en lotissement avec parking fermé et piscine commune dans le quartier de Gençlik

Le projet est situé dans le quartier de Gençlik à Muratpaşa, l'un des quartiers centraux et prestigieux d'Antalya. Ce quartier se distingue par sa proximité avec la plage et des zones de loisirs clés comme le parc Karaalioğlu, offrant de belles opportunités tant pour la vie résidentielle que pour l'investissement. Doté d'infrastructures solides et de nombreux équipements sociaux, le quartier offre un accès facile à divers services tels que cafés, restaurants, écoles et établissements de santé. De plus, sa situation centrale et sa proximité avec la mer contribuent à maintenir la valeur des biens immobiliers et à optimiser le potentiel de revenus locatifs.

Les appartements à vendre à Antalya sont idéalement situés à 400 m de la prestigieuse rue Işıklar, à 750 m de Kaleiçi (vieille ville), à ​​800 m du parc Yalım, à 2,8 km du centre commercial MarkAntalya, à 6,5 km des plages de Konyaaltı et à 14 km de l'aéroport d'Antalya.

Construit sur un terrain de 3 200 m², le projet est conçu comme un site d'un seul tenant avec 6 000 m² de parking fermé sur deux niveaux et des espaces communs, comprenant un hammam, une salle de sport, un sauna, une piscine olympique et une aire de jeux pour enfants, pour un total de 19 000 m² d'espaces clos.

Les appartements avec vue sur la mer, situés sur le site, offrent des équipements communs tels qu'un hammam, une salle de sport, un sauna, une piscine et une aire de jeux pour enfants. Le projet propose également des appartements T3 en rez-de-jardin et des duplex T3 en attique, avec différents types et configurations.

AYT-04516