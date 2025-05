Complexe résidentiel New residence with swimming pools and spa centers, Oba, Alanya, Turkey

Le projet se compose de 2 blocs et comprend 72 appartements premium avec système "Smart Home" : 46 appartements confortables et spacieux 1+1 (41-46 m2) et 26 duplex design 2+1 (82-97 m2).

L'emplacement idéal dans la zone populaire d'Oba près de la mer et le centre d'Alanya, entouré par les majestueuses montagnes du Taureau. Vous pourrez profiter d'une vue imprenable depuis votre propre terrasse. Style européen, design exclusif, infrastructure complète, y compris piscines, centres de spa et gymnases équipés de tout le nécessaire!

Achèvement - Décembre 2025.

Emplacement et infrastructure à proximité

La propriété est située à proximité d'une école privée et à 5 minutes de la rivière, à seulement 2 km de la mer, et à 5 km du centre d'Alanya. La distance jusqu'à l'aéroport international d'Antalya est de 125 km et à l'aéroport international de Gazipasa est de 35 km.