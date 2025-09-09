  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Muratpasa
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Appartements Vue Panoramique Ville à Kargicak Alanya

Appartement dans un nouvel immeuble Appartements Vue Panoramique Ville à Kargicak Alanya

Muratpasa, Turquie
depuis
$718,109
;
31
Laisser une demande
ID: 27884
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Muratpasa
  • Ville
    Antalya

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Appartements avec Vue sur la Mer et les Montagnes Dans une Résidence à Kargicak Alanya

Kargicak est un quartier en plein développement d'Alanya, Antalya. Avec son atmosphère sociale et ses options de divertissement, Kargicak est un quartier confortable et de grande qualité. Grâce au nombre croissant de magasins de marque et de supermarchés à Kargicak, son développement est plus rapide.

Les appartements à vendre à Alanya en Turquie se trouvent à 2,8 km de la plage, 3,4 km du centre de Kargicak, 5,2 km du centre de Mahmutlar, 12 km du centre commercial Alanyum, 14,2 km du château d'Alanya, 14 km du centre d'Alanya et 25 km de l'aéroport de Gazipasa.

La résidence est construite sur une superficie de 15.000 m² et comprend de nombreux équipements tels qu'un terrain de basket, un court de tennis, une piscine intérieure et une piscine extérieure, un centre de fitness, un hammam, un sauna, une aire de jeux, et des parkings intérieurs et extérieurs.

Les appartements sont dotés de hauts plafonds, de designs élégants et de matériaux de haute qualité. Ils sont équipés d'une isolation phonique et thermique, un système de maison intelligente, un système de chauffage au sol optionnel, une infrastructure LED au plafond et des climatiseurs cachés. La face arrière des téléviseurs est recouverte de marbre.


AYT-03885

Localisation sur la carte

Muratpasa, Turquie
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Elegant luxury flats for sale in Alanya
Alanya, Turquie
depuis
$151,618
Quartier résidentiel New project in Avsallar
Alanya, Turquie
depuis
$129,195
Immeuble Appartements Vue Montagne avec Piscine Communale à Antalya Konyaaltı
Konyaalti, Turquie
depuis
$105,951
Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, green areas and sports grounds, Izmir, Turkey
Tchesmé, Turquie
depuis
$2,04M
Complexe résidentiel Villas with private gardens and car parks, with panoramic views of Bodrum and Gümbet Bay, Turkey
Bodrum, Turquie
depuis
$1,20M
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Appartements Vue Panoramique Ville à Kargicak Alanya
Muratpasa, Turquie
depuis
$718,109
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Apartment for sale in Oba centrum
Quartier résidentiel Apartment for sale in Oba centrum
Oba, Turquie
depuis
$122,789
Magnificent apartment in Oba centrum is a unique location, just centrum of Oba, the shops located on the first floor of the building, across the apartment popular Mitos restaurant placed, and many other shops and restaurant placed just walking distance. Simply it is in centrum. you can find …
Agence
Basic Apartment Real Estate
Laisser une demande
Quartier résidentiel Fabulous penthouse with 3 bedroom in Oba Alanya
Quartier résidentiel Fabulous penthouse with 3 bedroom in Oba Alanya
Quartier résidentiel Fabulous penthouse with 3 bedroom in Oba Alanya
Quartier résidentiel Fabulous penthouse with 3 bedroom in Oba Alanya
Quartier résidentiel Fabulous penthouse with 3 bedroom in Oba Alanya
Quartier résidentiel Fabulous penthouse with 3 bedroom in Oba Alanya
Quartier résidentiel Fabulous penthouse with 3 bedroom in Oba Alanya
Oba, Turquie
depuis
$168,701
Situated in a peaceful and safe location close to hospital, restaurants, cafes, shops and shopping mall. Surrounded by 21000 m2 of landscaped garden leading to a beautiful pool, large swimming pool equipped with sun beds and parasols. a Mediterranean style resort with neutral colors which co…
Agence
Basic Apartment Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Low-rise residence with swimming pools at 400 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Low-rise residence with swimming pools at 400 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Low-rise residence with swimming pools at 400 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Low-rise residence with swimming pools at 400 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Low-rise residence with swimming pools at 400 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Low-rise residence with swimming pools at 400 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Low-rise residence with swimming pools at 400 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Dagbelen, Turquie
depuis
$631,563
Nous offrons des appartements avec balcons, terrasses, jardins.La résidence dispose de deux piscines.Installations et équipement dans la maison Appareils de cuisine intégrés (hob, four, hotte, réfrigérateur, lave-vaisselle)Produits sanitaires duravitFenêtres coulissantes en aluminium avec vo…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Realting.com
Aller