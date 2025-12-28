  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Muratpasa
  4. Nouvelles maisons

Maisons neuves en Muratpasa, Turquie

appartements
90
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Villa Villa in Antalya
Villa Villa in Antalya
Villa Villa in Antalya
Villa Villa in Antalya
Villa Villa in Antalya
Muratpasa, Turquie
depuis
$976,299
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
1 objet immobilier 1
-Antalya, Kaş Location -Kalkan district -Stunning sea view -9 villas -4 villas for sale -Each villa is located on a plot of 500 m2 -Villa area 300 m2 -4+1 villa -1 open saloon with kitchen -4 bedrooms -1 toilet -4 bathrooms -1 sauna -Underfloor heating sy…
Agence
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Laisser une demande
Sur la carte
Realting.com
Aller