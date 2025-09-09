  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Muratpasa
  Appartement dans un nouvel immeuble Immobiliers au Concept Hôtelier 5 Étoiles à Alanya Kestel

Appartement dans un nouvel immeuble Immobiliers au Concept Hôtelier 5 Étoiles à Alanya Kestel

Muratpasa, Turquie
depuis
$200,129
;
50
ID: 27891
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Muratpasa
  • Ville
    Antalya

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

À propos du complexe

Immobiliers avec Vue Panoramique sur la Mer Dans un Projet Exceptionnel à Alanya Kestel

Les immobiliers élégants sont situés à Kestel Alanya. Kestel est une région en développement qui offre de nombreuses commodités. On y trouve des sentiers de randonnée, des restaurants, des cafés et bien d'autres commodités quotidiennes et sociales.

Les immobiliers à vendre à Alanya se trouvent à 1 km de la plage, 4 km du centre de Mahmutlar, 4,5 km du centre commercial Alanyum, 7,4 km du château d'Alanya et 32 km de l'aéroport de Gazipasa.

Les nouveaux immobiliers sont situés dans un projet composé de 14 blocs sur une superficie totale de 35.109 m². Le projet comprend des piscines intérieures et extérieures à débordement, des toboggans aquatiques pour enfants et adultes, des cascades, des sentiers de randonnée, des terrains de basket-ball et de volley-ball, des tables de ping-pong, des courts de tennis, des équipements de water-polo, des aires de jeux pour enfants, des aires de repos, un lobby commun, une réception, une piscine intérieure chauffée, un hammam, un sauna, des salles de vapeur et de sel, des salles de massage, des salles de loisirs pour adultes, et un parc pour enfants.


AYT-04119

Muratpasa, Turquie
Éducation
Soins de santé

Appartement dans un nouvel immeuble Immobiliers au Concept Hôtelier 5 Étoiles à Alanya Kestel
Muratpasa, Turquie
depuis
$200,129
